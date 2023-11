Scandale Et Tarte Aux Pommes COMEDIE LA ROCHELLE, 23 octobre 2024, LA ROCHELLE.

Scandale Et Tarte Aux Pommes COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-10-23 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Une comédie coquine, originale et mordante. Elles sont trois, elles sont pleines d’énergie et pleines d’humour, Tara, Mathilde et Julie sont trois copines d’enfance qui se retrouvent à cause d’un scandale dans la presse. « Le jour de ses 40 ans la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistique Maxime Jones, est actuellement entre la vie et la mort ». Scandale Et Tarte Aux Pommes

Votre billet est ici

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

23.8

EUR23.8.

