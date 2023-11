Denise Jardiniere COMEDIE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Denise Jardiniere COMEDIE LA ROCHELLE, 6 avril 2024, LA ROCHELLE. Denise Jardiniere COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 21:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu : alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique : « La légende de Paul, le prince solitaire »… Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation Denise Jardiniere Votre billet est ici COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime 27.0

Détails Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle

