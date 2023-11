Robin des Bois ,Prince des Voleurs COMEDIE LA ROCHELLE, 16 mars 2024, LA ROCHELLE.

Robin des Bois ,Prince des Voleurs COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 16:30 (2024-03-06 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Parodie décoiffante de l’histoire du célèbre héros copieusement détournée, Robin des bois, prince des voleurs est une comédie rythmée et bien perchée ! Un shérif tyrannique et colérique, un moine et sa bière d’abbaye, un soldat bien trop naÏf… sont quelques-uns des personnages hilarants, campés par quatre comédiens survitaminés. Olivier Martin réussit le pari de faire rire tous les publics, adolescents, adultes et enfants, chacun y trouvant sa propre lecture. Avec Erwan Bleteau, Amaury Chauvet, Dorine Jousseau et Kévin Moreau Robin des Bois ,Prince des Voleurs

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

