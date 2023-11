Les Egoïstes Anonymes – Karine Dubernet & Pascal Rocher (Tournée) COMEDIE LA ROCHELLE, 1 mars 2024, LA ROCHELLE.

Les Egoïstes Anonymes – Karine Dubernet & Pascal Rocher (Tournée) COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 21:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

2comédiens, 10 sketchs, 20 personnages pour rire enfin de notre égoïsme. Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés, capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypocrites, intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins, menteurs, peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux… et surtout ils sont égoïstes ! Les égoïstes anonymes, c’est une galerie de personnages drôlement méchants et méchamment drôles. Dix histoires écrites par Jérôme de Verdière et mises en scène par Antoinette Colin, vingt personnages interprétés par Karine Dubernet et Pascal Rocher, pour rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme ! Karine Dubernet, Pascal Rocher Karine Dubernet, Pascal Rocher

Votre billet est ici

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

30.0

EUR30.0.

Votre billet est ici