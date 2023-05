Thierry Marquet COMEDIE LA ROCHELLE, 27 janvier 2024, LA ROCHELLE.

Thierry Marquet COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 21:00 (2024-01-27 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

On adore rire. Surtout quand on pense que ça parle des autres… Alors que ça parle de nous ! « Pince sans rire » par excellence Thierry Marquet traite de l’actualité et des nouveaux phénomènes de société de façon corrosive. D’ailleurs méfiez vous, il se pourrait bien qu’il soit un peu mentaliste… Dans « Saignant mais juste à point », sa répartie et son dynamisme débordant vous feront passer un excellent moment. Fans de Patrick Bruel s’abstenir… quoique ! Thierry Marquet

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

