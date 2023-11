Thibaud Agoston – Addict – Tournée COMEDIE LA ROCHELLE, 23 décembre 2023, LA ROCHELLE.

Thibaud Agoston , humoriste genevois au flow unique , est l’espoir du stand-up. Ce jeune humoriste de 25 ans décrypte les travers de notre société avec une plume piquante, une aisance déroutante et une poésie qui lui est propre. Sur la route des festivals d’humour , Thibaud rencontre Julie Ferrier qui lui apporte désormais des conseils artistiques dans ce one-man singulier. -Grand prix au Festival du Rire de Rochefort ( FIRR) 2021 -Prix du Jury et prix du public les Andain’ries 2022 – Violet d’or au Dinard comedy Festival 2022 – Egalement primé à Mâcon , saint-Raphaêl , Saint-Gervais… – Prix nouveau talent écriture SACD Télérama TT : “ Il révèle surtout un interprète au talent brut, bourré d’un humour absurde et rafraîchissant, sensible, poétique, drôle et touchant, surtout lorsqu’il aborde la question de l’homme moderne et de la masculinité. A suivre. “ THIBAUD AGOSTON

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

