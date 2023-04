Timothe Poissonnet Le Bocal COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Timothe Poissonnet Le Bocal COMEDIE LA ROCHELLE, 2 décembre 2023, LA ROCHELLE. Timothe Poissonnet Le Bocal COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. Un humoriste comme les autres, très différent. À l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite, Timothé Poissonnet vous surprend tout au long de son spectacle grâce à son style, unique en son genre : l’humour séquentiel. Il vous livre dans un tourbillon satirique effréné une multitude de tableaux aussi drôles qu’éveillés, et vous embarque instantanément dans un univers décapant, où l’absurde côtoie la réalité. Plongez pour un vrai moment de partage et de rire avec un artiste agité du Bocal. « Il joue avec les codes du one-man show en les poussant à l’extrême » France Interc « Fraîcheur, sincérité, générosité, il s’adresse à tous » BFM TV « Un foisonnement de sujets à un rythme débridé » Le Petit Journal Hong-Kong « Une expérience qu’il faut absolument vivre » Le Petit Journal Singapour Le Saviez-vous? – Multi-primé en Festivals d’Humour depuis 2016 – Élu dans les meilleurs spectacles du Festival d’Avignon 2019 recommandés par France Inter – Une tournée en Asie: Singapour, Hong-Kong, Shanghai… – Participation au Festival d’humour de Paris à Bobino en 2018 – En tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique Timothe Poissonnet Le Bocal Votre billet est ici COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime 27.0

EUR27.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu COMEDIE LA ROCHELLE Adresse 18 rue Rambaud Ville LA ROCHELLE Departement Charente-Maritime Tarif 27.0 27.0 Lieu Ville COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la rochelle/

Timothe Poissonnet Le Bocal COMEDIE LA ROCHELLE 2023-12-02 was last modified: by Timothe Poissonnet Le Bocal COMEDIE LA ROCHELLE COMEDIE LA ROCHELLE 2 décembre 2023 COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE

LA ROCHELLE Charente-Maritime