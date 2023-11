CHARLIE HAID Souriez ! Vous êtes manipulés… COMEDIE LA ROCHELLE, 12 novembre 2023, LA ROCHELLE.

CHARLIE HAID Souriez ! Vous êtes manipulés… COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 18:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Le mentaliste qui cumule plus de 2,5 millions d’abonnés sur scène ! Humour, illusion, manipulation… A 22 ans, il est déjà trop fort. Pendant 7 ans, il a exploré des livres anciens, il a fouillé les recoins d’internet et a étudié les techniques psychologiques les plus puissantes dans un seul but : vous faire découvrir la puissance de votre cerveau… et décide d’arrêter ses études d’ingénieur ! Oui, il a mis fin à ses études, grâce à ses études… Prêts à découvrir les réelles capacités de votre cerveau ? Venez à votre tour vivre un moment unique. Chacun est libre d’interpréter ce qu’il verra à sa guise. Mais une chose est sûre, vous n’oublierez jamais cette soirée. Charlie Haid

Votre billet est ici

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

30.0

EUR30.0.

Votre billet est ici