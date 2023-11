Pourquoi Faire Simple ? COMEDIE LA ROCHELLE, 8 novembre 2023, LA ROCHELLE.

Pourquoi Faire Simple ? COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 18:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Une femme amoureuse, un comédien trompé, un amant stressé et un plombier philosophe : un vaudeville moderne mené à 100 à l’heure… Jusqu’ici, Fabrice menait une vie bien tranquille… mais tout bascule quand débarquent chez lui sa maîtresse éplorée, un plombier philosophe et son meilleur ami qui vient d’apprendre qu’il est cocu. Et ça se complique vraiment quand la porte de l’appartement se coince en plein week-end du 15 août pour un huis clos sous haute tension : mensonges, trahisons et quiproquos nous plongent dans une situation inextricable. Mais, en amour, pourquoi faire simple ? Avec Charles Meurisse, Fabienne Galloux, Guillaume Delanoue et Sylvain Gigonzac Pourquoi Faire Simple ?

Votre billet est ici

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

23.8

EUR23.8.

