Eddy Moniot Com’Eddy COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Eddy Moniot Com’Eddy COMEDIE LA ROCHELLE, 21 octobre 2023, LA ROCHELLE. Eddy Moniot Com’Eddy COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 21:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. Un jeune homme qui raconte son histoire à travers celle d’un vieux monsieur qui lui a tout appris et qui a su lui montrer à quel point la vie est belle. Ce sont les réflexions, les joies et peines d’un ancien vainqueur de concours d’éloquence mais surtout d’un comédien qui a un rêve, jouer la Com’Eddy. Le Saviez-vous ? Aujourd’hui comédien, Eddy est le gagnant attachant du documentaire qui retrace l’histoire du concours Eloquentia : « À Voix Haute » (vu au cinéma et sur France 2 en 2017). Un seul en scène émouvant qui raconte l’histoire de ce jeune orateur, toujours optimiste. Eddy Moniot Com’Eddy Votre billet est ici COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime 27.0

EUR27.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu COMEDIE LA ROCHELLE Adresse 18 rue Rambaud Ville LA ROCHELLE Departement Charente-Maritime Tarif 27.0 27.0 Lieu Ville COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la rochelle/

Eddy Moniot Com’Eddy COMEDIE LA ROCHELLE 2023-10-21 was last modified: by Eddy Moniot Com’Eddy COMEDIE LA ROCHELLE COMEDIE LA ROCHELLE 21 octobre 2023 COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE

LA ROCHELLE Charente-Maritime