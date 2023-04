Melodie Fontaine COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Melodie Fontaine COMEDIE LA ROCHELLE, 13 octobre 2023, LA ROCHELLE. Melodie Fontaine COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-10-13 à 21:00 (2023-10-13 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros. Son attachée de presse lui a demandé de résumer son spectacle… Mais comme dans sa tête c’est un joli bordel, son spectacle l’est tout autant. Nickel. On lui a aussi conseillé de placer quelques superlatifs pour donner envie d’avoir envie alors allons-y gaiement : incisif, touchant, tordant, percutant, cocasse, incarné et grave chan-mé. On est moins sûr pour le dernier mais tout le reste est vrai. Nickel. Le Nord, la vie d’artiste, la famille, la flûte à bec, la maternité : autant de thèmes qui n’ont de point commun que Mélodie Fontaine… Le mieux c’est de venir parce qu’à résumer c’est une tannée. Melodie Fontaine Votre billet est ici COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime 23.8

