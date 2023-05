Melodie Fontaine – Nickel COMEDIE LA ROCHELLE, 13 octobre 2023, LA ROCHELLE.

Robin Production et Story Productions présentent MELODIE FONTAINE – NICKEL Son attachée de presse lui a demandé de résumer son spectacle… Mais comme dans sa tête c’est un joli bordel, son spectacle l’est tout autant. Nickel. On lui a aussi conseillé de placer quelques superlatifs pour donner envie d’avoir envie alors allons-y gaiement : incisif, touchant, tordant, percutant, cocasse, incarné et grave chan-mé. On est moins sûr pour le dernier mais tout le reste est vrai. Nickel. Le Nord, la vie d’artiste, la famille, la flûte à bec, la maternité : autant de thèmes qui n’ont de point commun que Mélodie Fontaine… Le mieux c’est de venir parce qu’à résumer c’est une tannée. Textes de Mélodie Fontaine et Jean-Baptiste Shelmerdine. Durée : 1H10 Extraits presse : « un petit bijou féroce, cru, ultra-culotté, moderne et terriblement drôle » – TELERAMA « Coups de Coeur du Festival OFF d’Avignon 2022 » – La Provence. France Info : Drôle et touchante.Femme actuelle : Mélodie Fontaine est tordante. Le Spot du Rire : Mélodie dépeint la noirceur du monde avec beaucoup de maîtrise. Mélodie Fontaine

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

