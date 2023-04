DEDO Biafine – Tournée COMEDIE LA ROCHELLE, 9 juin 2023, LA ROCHELLE.

Loin des clichés sur le métal, Dedo poursuit le dialogue entamé avec son public dans ses deux précédents spectacles. Sans aucun tabou, il continue de nous livrer ses pensées les plus personnelles, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours aussi efficace. Entre ses réflexions – sur le métier d’apiculteur, ses difficultés à rester en couple ou sa vision sur l’actualité – et les réactions qu’elle suscitent dans le public, Dédo démontre avec intelligence et beaucoup de bienveillance la force du dialogue et notre besoin de pouvoir continuer à rire, de soi, de tout, ensemble. Révélé par le ‘’Jamel Comedy Club’’ et la série culte ‘’Bref’’, Dedo multiplie les projets en dehors de la scène avec un rôle dans la série ‘’Space Game’’ diffusée sur France TV, des interventions à la radio (‘’Blockbuster’’ sur France inter), l’écriture et la réalisation de la série ‘’L’histoire racontée par les chaussettes’’ avec Yacine Belhousse, l’écriture de sa première BD ‘’White Spirit’’ (éd. Delcourt), la co-création du premier spectacle musical sur le métal ‘’Princesses Leya” avec Antoine Schoumsky… DEDO Biafine

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

