Concert – Agar Agar + 1ère partie La Sirène – 111 boulevard Emile Delmas, 17 novembre 2023, La Rochelle.

Après une tournée dans des lieux alternatifs et des petits festivals qui leur tenaient à coeur, Agar Agar ont sorti un nouvel album le 20 janvier dernier avec une tournée européenne !.

2023-11-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-17 . EUR.

La Sirène – 111 boulevard Emile Delmas La Sirène

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



After a tour in alternative places and small festivals that were close to their hearts, Agar Agar have released a new album on January 20th with a European tour!

Tras una gira por salas alternativas y pequeños festivales que les eran muy queridos, Agar Agar publicó un nuevo álbum el 20 de enero, ¡con una gira europea!

Nach einer Tournee durch alternative Orte und kleine Festivals, die ihnen sehr am Herzen lagen, haben Agar Agar am 20. Januar ein neues Album herausgebracht, das mit einer Europatournee verbunden ist!

Mise à jour le 2023-05-11 par La Rochelle Tourisme