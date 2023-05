Concert – Ziak + 1ère partie La Sirène – 111 boulevard Emile Delmas, 21 octobre 2023, La Rochelle.

Après le succès d’AKIMBO, Ziak le rappeur du 91 revient avec un deuxième album nommé CHROME. (Sortie 24 FEVRIER 2023)..

2023-10-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-21 . EUR.

La Sirène – 111 boulevard Emile Delmas La Sirène

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



After the success of AKIMBO, Ziak the rapper of 91 returns with a second album named CHROME. (Release FEBRUARY 24, 2023).

Tras el éxito de AKIMBO, Ziak el rapero del 91 vuelve con un segundo álbum llamado CHROME. (Lanzamiento 24 FEBRERO 2023).

Nach dem Erfolg von AKIMBO kehrt Ziak, der Rapper aus dem 91. Bezirk, mit seinem zweiten Album namens CHROME zurück. (Veröffentlichung 24. FEBRUAR 2023).

Mise à jour le 2023-05-11 par La Rochelle Tourisme