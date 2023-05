Concert – Calexico + 1ère partie La Sirène – 111 boulevard Emile Delmas, 19 octobre 2023, La Rochelle.

Loué par NPR pour son « indie rock tentaculaire et interculturel », Calexico a passé la majeure partie des trois dernières décennies à explorer les frontières musicales poussiéreuses du sud-ouest américain..

2023-10-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-19 . EUR.

La Sirène – 111 boulevard Emile Delmas La Sirène

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Praised by NPR for their « sprawling, cross-cultural indie rock, » Calexico has spent the better part of the last three decades exploring the dusty musical frontiers of the American Southwest.

Elogiado por NPR por su « indie rock extenso y transcultural », Calexico ha pasado la mayor parte de las últimas tres décadas explorando las polvorientas fronteras musicales del suroeste de Estados Unidos.

Von NPR für ihren « tentakelhaften, interkulturellen Indierock » gelobt, haben Calexico den Großteil der letzten drei Jahrzehnte damit verbracht, die staubigen musikalischen Grenzen des amerikanischen Südwestens zu erkunden.

