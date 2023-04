Concert – 47Ter + Robin 111 boulevard Emile Delmas, 22 septembre 2023, La Rochelle.

Être authentique. L’obsession classique de tout rappeur qui se respecte. Mais l’authenticité, ce n’est pas forcément un CV de criminel patenté ou un C.A.P de bad boy..

2023-09-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-22 . EUR.

111 boulevard Emile Delmas La Sirène

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Be authentic. The classic obsession of any self-respecting rapper. But authenticity doesn’t have to be a criminal’s resume or a bad boy’s resume.

Ser auténtico. La clásica obsesión de cualquier rapero que se precie. Pero la autenticidad no tiene por qué ser el currículum de un delincuente o el C.A.P. de un chico malo.

Authentisch zu sein. Die klassische Besessenheit eines jeden Rappers, der etwas auf sich hält. Aber Authentizität bedeutet nicht unbedingt, dass man einen kriminellen Lebenslauf oder einen Bad-Boy-Lebenslauf vorweisen kann.

Mise à jour le 2023-04-14 par La Rochelle Tourisme