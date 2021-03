Une Youth Bank pour relancer les échanges avec l’Irlande Aéroport la Rochelle Ile-de-Ré, 31 mars 2021 14:00-31 mars 2021 15:00, La Rochelle.

Brexit oblige, les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l’Eurozone. Un changement qui pourrait relancer les échanges avec le pays du trèfle.

Ce café numérique sera d’abord l’occasion de présenter le modèle irlandais des Youth Banks et de réfléchir à des opportunités d’expérimentation, à travers un ouvrage qui s’y rattache.

Les huîtres Charentaises consommées depuis les Romains ont poussé des ostréiculteurs à partir tenter leur chance en Irlande.

En s’associant à des courtiers en coquillages, certains ont racheté des petites exploitations et fondé Sofi Shellfish, la société franco-irlandaise.

Si les huîtres de marais 100% Ile-de-Ré, nées dans des écloseries de la Ferme des Baleines, ont trouvé un eldorado irlandais, cela peut encourager demain la jeunesse audacieuse à ouvrir la porte du monde.

La mer, source d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine à Dublin peut-elle redonner un nouvel élan au territoire dans ses relations avec les tigres celtiques ?

Brexit oblige, les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l’Eurozone. Un changement qui pourrait faire les affaires de l’aéroport La Rochelle Ile-de-Ré relié à l’île d’Emeraude avec Ryanair.

Mais qu’est ce qu’une Youth Bank ? L’idée est née en Irlande dans les années 90. Cinq organisations en charge de l’expression citoyenne des jeunes (dont le Youth Council et la National Youth Agency notamment) s’unissent et collectent des fonds, à hauteur d’un million de livres, pour financer des projets portés par les jeunes, avec une vocation citoyenne.

Les aides qu’elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l’intérêt et l’ampleur des projets. Les Youth Banks sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent cependant venir en appui.

Officieusement, le dispositif a permis de réconcilier des catholiques et des protestants, en mobilisant des acteurs Jeunesse. Une contribution citoyenne souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais : à travers l’accord du Vendredi saint.

L’expression Tigre celtique désigne l’Irlande pendant la période de forte croissance économique entre les années 1990 et 2001-2002. À proprement parler, le terme est employé pour qualifier à la fois la période et le pays durant ce laps de temps.

L’expression Tigre celtique (Celtic Tiger en anglais) a été employée pour la première fois par l’économiste et producteur David McWilliams. La première mention écrite de cette expression date de 1994, dans un rapport de la banque Morgan Stanley de Kevin Gardiner.

Dans les années 1910 avant la Guerre, une « société Anglo-Rétaise » était implantée dans le secteur des Évières, où il y a aujourd’hui un haras.

Le rôle de cette société était important pour exporter des variétés de pommes de terres vers l’Angleterre. Mais pas seulement. On comptait une trentaine d’ouvriers agricoles chargés de développer aussi d’autres récoltes. Environ 80 à 100 000 pieds de tomates étaient plantés. A peine roses pendant la récolte, les tomates mûrissaient pendant la traversée pour arriver prêtes à maturité sur les quais lors du débarquement.

Des anciens du village de La Noue s’en souviennent encore. Les échanges avec l’Europe du nord étaient déjà historiquement importants. Concernant les coopératives salicoles, il existait une activité d’exportation et de courtage avec des sociétés norvégiennes.

L’asperge, la tomate ont aussi voyagé. Pour la pomme de terre, il fallait compter trois récoltes par an. Le produit phare : la récolte de la pomme de terre primeur repose toujours aujourd’hui sur la qualité des sables de l’île de Ré.

Cette connaissance des réseaux britanniques a aussi joué un grand rôle pendant la période de la France libre et de la constitution de la «Free French Banking».

Dans l’ombre de Jean Monnet, les réseaux Rétais auraient contribué à transporter du courrier, des fonds et des documents pour créer dans la City de Londres (Lombard Street) avec le général de Gaulle la «Free French Banking».

Une banque d’une audace incroyable impulsée par René Pleven qui joua le rôle de premier «argentier» de la France Libre, avec seulement quelques compétences financières…

L’audace de cette odyssée a été souvent oubliée … Des connaissances personnelles des hommes, des continents… Des dons du monde entier : des pépites d’or du Congo, des diamants, des perles d’Erythrée…permettant de compenser les avances de guerre reçues de la Grande-Bretagne.

A la fin du conflit, Pierre Mendès France prononcera, lors de la présentation du premier budget public de 1945 : «Ces années de guerre active auront coûté à la France le prix d’une exposition !».

Sénèque aurait dit… « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas ; c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »

