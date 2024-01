Festival Les étudiants à l’affiche La Rochelle, mercredi 20 mars 2024.

Festival Les étudiants à l’affiche La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-29

C’est LE rendez-vous culturel et artistique de l’année depuis plus de dix ans. À La Rochelle Université et dans la ville, les étudiant·es présentent leurs créations issues des ateliers et se mettent en scène pendant quinze jours. À vous de les suivre.

.

Divers lieux de La Rochelle (Maison de l’étudiant, Médiathèque, Friche du Gabut, B.U….)

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



L’événement Festival Les étudiants à l’affiche La Rochelle a été mis à jour le 2024-01-13 par La Rochelle Tourisme