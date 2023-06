Irish Coffee + Forget Mike + Whacha La Rochelle 17000 place de la Caille La Rochelle, 21 juin 2023, La Rochelle.

Irish Coffee + Forget Mike + Whacha Mercredi 21 juin, 19h00 La Rochelle 17000 place de la Caille

Venez faire la fête avec sur des ambiances Funk, Soul and Rock’n roll!

L’endroit: place de la Caille, à côté de la Mairie, en plein centre de La Rochelle. Début prévu à 19h.

3 groupes pour vous faire danser:

– on commencera avec Irish Coffee, quatuor accoustique qui reprend des classiques de la Soul & Pop

– suivra le groupe Forget Mike et ses reprises endiablées Soul-Rock

– puis le groupe Whacha qui continuera à vous faire danser sur de la Funk et de la Pop-Soul.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©ICFMW