Portes Ouvertes France Service La Rochefoucauld du 2 au 13 octobre 2023 La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois, 2 octobre 2023, La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Portes Ouvertes France Service La Rochefoucauld du 2 au 13 octobre 2023 2 – 13 octobre La Rochefoucauld

L’espace France Services de La Rochefouccauld présentera ses services durant 2 semaines, du 2 au 13 octobre 2023.

De nombreuses permanences et services à découvrir: le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) ou encore l’Assistance au parcours de vie et l’Union départementale des associations familiales (Udaf).

Organisation d’ateliers numériques…

La Rochefoucauld 1 Rue de l’Aumônerie, 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T13:30:00+02:00 – 2023-10-02T17:00:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

PortesOuvertes FranceServices