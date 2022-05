Festival Culturissimo : Olivia Ruiz à La Rochefoucauld Cloître des Carmes, La Rochefoucauld, 15 juin 2022 20:00, La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Mercredi 15 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer au Centre E.Leclerc de Rivières / La Rochefoucauld.

Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Cloître des Carmes à La Rochefoucauld accueillera Olivia Ruiz pour une lecture musicale de son nouvel ouvrage Écoute la pluie tomber (JC Lattès).

Artiste totale, Olivia Ruiz apparaît sur nos télévisions en 2001 en participant à la Star Academy, dont elle termine demi-finaliste. L’auteure-compositrice-interprète enchaîne dès lors les succès avec ses albums J’aime pas l’amour, La Femme chocolat et Le Calme et la Tempête. Elle s’essaie aussi au cinéma, jouant par exemple dans le film de Martin Valente Un jour mon père viendra, au dessin animé, en prêtant sa voix dans Jack et la Mécanique du cœur, et à la littérature, avec La commode aux tiroirs de couleurs (JC Lattès), événement littéraire de l’année 2020 adapté en BD et en lecture musicale à succès.

Deux ans plus tard, la voici de retour en librairie avec un second roman très attendu, Écoute la pluie tomber… et sur la scène des Carmes, pour le faire découvrir en exclusivité au public de La Rochefoucauld !

