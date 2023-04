A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE LA ROCHECLINE ETOILES DU VERDON Essertines-en-Donzy Catégories d’Évènement: ESSERTINES EN DONZY

A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE LA ROCHECLINE ETOILES DU VERDON, 23 avril 2023, Essertines-en-Donzy. A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE 23 – 29 avril LA ROCHECLINE ETOILES DU VERDON Information complémentaire sur les inscriptions AU 0689928126 – Cette colonie apprenante se deroulera du 23 au 29 avril 2023 au Centre de vacances « L’étoile du Verdon » ou ROCHECLINE. Lors de ce séjour, les élèves recevrons tous les matins du renforcement scolaire . Les activités sportives que nous allons proposer seront autour du vélo et de son itulisation. Nous avons choisi ce thème cazr depuis un certain moment, le vélo ou autre trotinette électrique font partis de notre paysage. Il nous appartient d’accompagner un usage citoyen de ces engins. Nous aimerions saisir l’occasion de cette colo afin de sensibiliser les jeunes sur la sécurité routiere, l’anarchie avec laquelle les vélos et les trotinettes sont getés sur l’espace public …

LA ROCHECLINE ETOILES DU VERDON ROCHECLINE ROUTE DES BOUHIERS 04260 ALLOS Essertines-en-Donzy 42360 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

