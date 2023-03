Châteaux en fête – Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Catégories d’Évènement: Dordogne

Châteaux en fête – Château de Lasteyrie, 29 avril 2023, La Rochebeaucourt-et-Argentine

2023-04-29 – 2023-04-29

GOUTER AU CHATEAU
Venez faire une pause douceur avec le P'tit Canari foodtruck
Payant, le tarif dépendra de ce que vous achetez
Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli
Château de Lasteyrie

