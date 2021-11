La Roche-sur-Yon Parc Expo Les Oudairies La Roche-sur-Yon, Vendée Roche’N’Game Parc Expo Les Oudairies La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Roche’N’Game Parc Expo Les Oudairies, 18 février 2022 09:00, La Roche-sur-Yon. 18 – 20 février 2022 Sur place 06 76 86 39 18, rochengame@gmail.com, https://www.rochengame.fr/ Roche’N’Game, un concentré d’E-SPORT, de loisir et de Pop culture ! Nouvel événement gaming en Vendée ! Organisé par EHOS PROD et ORYON, Roche’N’Game #RNG ouvrira ses portes du 18 au 20 février 2022 au Parc Expo des Oudairies, à La Roche-sur-Yon. ​ Venez participer entre amis ou en famille au nouvel event 100% gaming de Vendée.

​

Compétition esport (avec 5000€ de CASH PRIZE), animations enfants, découverte des métiers et écoles du jeu vidéo, concours cosplay, tests de consoles, youtubers et streamers, espace mangas…, tout sera réuni pour découvrir, s’émerveiller et se rassembler autour d’une même passion ! Jeux de la compétition E-sport : League of legend, FIFA2022, Smash Bros, Mario Kart.

Pour plus d’informations : site internet : https://www.rochengame.fr/ lien Facebook : https://www.facebook.com/rochengame lien Twitter : https://twitter.com/rochengame Parc Expo Les Oudairies Rue Giotto, 85000 La Roche-sur-Yon 85000 La Roche-sur-Yon le Bourg sous la Roche Vendée vendredi 18 février 2022 – 09h00 à 18h00

samedi 19 février 2022 – 09h00 à 18h00

dimanche 20 février 2022 – 09h00 à 19h00

