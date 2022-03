Habitat & Co Parc Expo Les Oudairies La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Habitat & Co Parc Expo Les Oudairies, 30 septembre 2022 15:00, La Roche-sur-Yon. 30 septembre – 2 octobre Sur place Entrée libre communicationoryon@gmail.com, 06 76 86 39 18, http://www.habitatetco.fr, http://www.facebook.com/habitatetco Habitat & Co revient ! Habitat & Co revient ! Habitat & Co vous accueille, comme chaque année au Parc Expo des Oudairies. Des centaines de professionnels seront réunis le temps d’un week-end pour vous conseiller dans vos projets de construction de maison, de rénovation, d’entretien, d’agrandissement ou encore d’aménagement.

Rendez-vous du 30 septembre au 2 octobre 2022 pour cette nouvelle édition ! Site internet : www.habitatetco.fr Facebook : www.facebook.com/habitatetco CONTACT communicationoryon@gmail.com 06 76 86 39 18 Parc Expo Les Oudairies Rue Giotto, 85000 La Roche-sur-Yon 85000 La Roche-sur-Yon le Bourg sous la Roche Vendée vendredi 30 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 1er octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 2 octobre – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 15:00 - 19:00 Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Parc Expo Les Oudairies Adresse Rue Giotto, 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Parc Expo Les Oudairies La Roche-sur-Yon Departement Vendée

Parc Expo Les Oudairies La Roche-sur-Yon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-sur-yon/

Habitat & Co Parc Expo Les Oudairies 2022-09-30 was last modified: by Habitat & Co Parc Expo Les Oudairies Parc Expo Les Oudairies 30 septembre 2022 15:00 La Roche-sur-Yon Parc Expo Les Oudairies La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Vendée