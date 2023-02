CAROLINE VIGNEAUX, One-woman-show Parc des expositions des Oudairies, Rue Giotto, 85000, La Roche-sur-Yon, 23 mars 2023 20:30, La Roche-sur-Yon.

Jeudi 23 mars, 20h30 Sur place 35€ la place – placement libre https://my.weezevent.com/caroline-vigneaux, evenement-parcexpo@oryon.fr

Après avoir «quitté la robe» dans son précédent spectacle,Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden,découvre la vérité sur des secrets jamais abordés,quitte à briser des tabous

De et avec Caroline Vigneaux

Mise en scène de Caroline Vigneaux

Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman

Production : One Woman Prod

Dans la nouvelle salle de théâtre du Parc Expo qui a conquis le public à l’occasion de sa 1ère saison culturelle, après les succès de : Les Coquettes, Un conseil d’ami et Simone Veil, Les combats d’une effrontée. Quel bonheur d’accueillir Caroline Vigneaux !

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden.

A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

Caroline Vigneaux, nommée aux Molières en 2019 pour le meilleur spectacle d’humour, elle revient avec ce one-WOMAN-show, écrit il y a plus de trois ans au terme d’une longue maturation. C’est au cœur de nombreuses recherches que Caroline Vigneaux soulève des problèmes à nos mythes fondateurs, les loupés de notre histoire ou les origines de nos tabous.

« Bluffant et jouissif. » – ELLE

« Pertinent, culotté : un sans-faute. » – VERSION FEMININA

« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément intelligent) ! » – BIBA

« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » – LE CANARD ENCHAÎNÉ

« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! A voir absolument. » – LE FIGARO

« Une artiste accomplie. » – LE FIGARO MAGAZINE

« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. » – LE MONDE

« C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte, avant un jouissif bouquet final. » – LE PARISIEN

• 23 mars 2023 : à 20h30 – Ouverture des portes à 19h30

• 35€ la place – placement libre

• Durée du spectacle : 1h40

• Localisation : Parc des expositions des Oudairies, Rue Giotto, 85000, La Roche-sur-Yon

• Réservez votre place :

