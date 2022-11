WILL DAILEY BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

WILL DAILEY BAR DES ARTISTES, 25 novembre 2022 21:00, La Roche-sur-Yon. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Artiste indépendant originaire de Boston, Will Dailey est célébré outre-atlantique pour sa plume et la richesse de ses compositions, ainsi que pour l’émotion qu’il suscite auprès de son public. Doté d’une personnalité chaleureuse et d’une intense présence scénique, il transporte son audience au fil de concerts où la beauté des mélodies le dispute à l’énergie rock de l’interprétation.

Depuis la parution de son premier album en 2004, Will Dailey enchaîne les récompenses : lauréat du Boston Music Awards et du New England Music Awards en 2006, 2009, 2012, 2014, 2015 et 2016 (meilleur artiste, album, chanson, singer-songwritter, interprète de l’année). BAR DES ARTISTES 4 place de la Résistance, 85000 La Roche-sur-Yon 85000 La Roche-sur-Yon Vendée vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu BAR DES ARTISTES Adresse 4 place de la Résistance, 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon Departement Vendée

