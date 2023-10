la MSA Alpes du Nord au congrès des Maires de Haute-Savoie La Roche-sur-Foron – RochExpo La Roche-sur-Foron, 20 octobre 2023, La Roche-sur-Foron.

Le 20 octobre, aura lieu le Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie conjointement aux Congrès des Maires de Haute-Savoie à la RochExpo, à la Roche-sur-Foron. Les élus du département seront présents pour rencontrer des partenaires des collectivités Haut-Savoyardes. Les dirigeants de la MSA Alpes du Nord les accueilleront sur le stand de la MSA. Une occasion privilégiée pour faire connaître l’action de la MSA et impulser de nouveaux projets, actions et partenariats sur les territoires. Un rendez-vous incontournable pour faire connaître et valoriser le savoir-faire de la MSA. Entrée sur invitation.

La Roche-sur-Foron – RochExpo 59 Rue des Centaures, 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-20T08:30:00+02:00 – 2023-10-20T19:30:00+02:00

