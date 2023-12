Dédicace : Caroline Chaverot pour « Racine cachée » à la Librairie Histoires sans fin Librairie Histoires sans fin La Roche-sur-Foron, 9 décembre 2023, La Roche-sur-Foron.

Dédicace : Caroline Chaverot pour « Racine cachée » à la Librairie Histoires sans fin Librairie Histoires sans fin La Roche-sur-Foron Samedi 9 décembre, 14h00

2023-12-09 14:00 La célèbre championne du monde de trail, Caroline Chaverot, dédicacecera son premier roman « Racine cachée ». L’événement aura lieu à la librairie Histoires sans fin, à La Roche sur Foron. Samedi 9 décembre, 14h00 1

La célèbre championne du monde de trail, Caroline Chaverot, désormais auteure, invite le public à la séance de dédicace de son premier roman « Racine cachée ». L’événement aura lieu à la librairie Histoires sans fin, située au 47 rue de Silence, 74 800 La Roche sur Foron, le samedi 9 décembre, de 14h à 18h.

Le Roman et l’Auteure : Caroline Chaverot

Caroline Chaverot, née à Genève, mère de trois enfants, est une figure emblématique du sport, notamment connue pour son titre de championne du monde de trail en 2016. Ancienne membre de l’équipe suisse de slalom en canoë, elle s’est ensuite illustrée dans le trail. En parallèle de ses exploits sportifs, Caroline est passionnée par l’enseignement, partageant ses connaissances en histoire et géographie dans des collèges à Genève.

Synopsis de « Racine cachée »

« Racine cachée », une œuvre inspirée de faits réels, plonge les lecteurs dans une saga captivante. Au cœur de l’histoire, nous suivons Sara, de la bourgeoisie bostonienne, et Inès, une étudiante espagnole, dont les destins se croisent de façon étrange et inattendue. Leur rencontre révèle un passé commun, lié au trafic de nouveau-nés durant la guerre civile espagnole, un sujet peu médiatisé mais lourd de conséquences.

Points Clés du Roman

• Un drame historique méconnu : Le roman jette la lumière sur le trafic de nouveau-nés par les franquistes, soulignant les répercussions de ce drame sur les générations suivantes.

• Un voyage à travers le temps et l’espace : « Racine cachée » est plus qu’une simple histoire ; c’est une exploration profonde des liens familiaux et une quête de vérité, où Caroline Chaverot démontre son talent narratif exceptionnel.

• Basé sur une histoire vraie : Le roman s’ancre dans une réalité historique, offrant une perspective unique sur des événements peu connus du grand public.

Invitation aux Lecteurs

Nous invitons chaleureusement les lecteurs, les amateurs d’histoire, et les passionnés de littérature à venir rencontrer Caroline Chaverot et à plonger dans l’univers de « Racine cachée ». Ce roman, paru le 9 octobre 2023, promet d’être une expérience de lecture inoubliable et un témoignage puissant de la capacité de la fiction à éclairer les pages sombres de l’histoire.

Pour en savoir plus sur l’auteure et son œuvre, visitez son site officiel : https://caroline-chaverot.fr/.

Rejoignez-nous à la librairie Histoires sans fin pour une après-midi de découverte littéraire et d’échange avec une auteure au parcours aussi riche que diversifié.

Librairie Histoires sans fin 47 rue de Silence, 74800 La Roche sur Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie