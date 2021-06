La Roche-Posay La Roche Posay La Roche-Posay, Vienne Stage 2 jours pour découvrir ou revisiter le clown à La Roche Posay La Roche Posay La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Stage 2 jours pour découvrir ou revisiter le clown à La Roche Posay La Roche Posay, 18 septembre 2021 09:30-18 septembre 2021 17:30, La Roche-Posay. 18 et 19 septembre 230 € avec déjeuners sans hébergement. 255€ avec déjeuner et hébergement en chambre individuelle. https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/grand-week-end-pour-decouvrir-ou-revisiter-le-clown, https://lesouffleclown.jimdosite.com/ateliers/ Laissez-vous surprendre par le clown qui est en vous ! 4 ateliers d’initiation à l’improvisation clown pour adultes. Le clown est un personnage à part entière et en même temps il s’inspire de ce que nous sommes profondément et de ce que nous ressentons dans l’instant. Il sommeille en chacun de nous et ce stage propose de le réveiller. 4 ateliers progressifs vous permettront d’entrer en douceur dans l’univers clownesque. Ce sera aussi l’occasion de partager de bons moments en groupe, de rire et d’être touchés ensemble. Les ateliers ont lieu le samedi et le dimanche, matin et après-midi. Les participants suivent l’intégralité du stage. Les participants peuvent être hébergés sur place, l’arrivée se fait le vendredi soir. La Roche Posay 15 rue de Falck, 86270 La Roche Posay 86270 La Roche-Posay Vienne samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

