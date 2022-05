Exposition “Combats” de Mila au Donjon de la Roche-Posay Donjon de la Roche-Posay La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Exposition “Combats” de Mila au Donjon de la Roche-Posay Donjon de la Roche-Posay, 1 juillet 2019 15:00, La Roche-Posay. 1 – 14 juillet 2019 Sur place Entrée libre jacques-mila@orange.fr Oeuvres actuelles de Mila qui émanent de sa vie et de son combat artistique de 1969 à 2019. Trois thèmes retracent son parcours : « Ma vie », « Mes combats » et « Mon cabinet des quintessences ». Après avoir passé cinquante ans à réaliser des expositions en France et ailleurs (États-Unis, Angleterre, Suisse, Italie, ex-Yougoslavie) avec son alter ego Jacques, sous le titre emblématique “Mila et Jacques Andrieux” et sous le pavillon de leur Nouveau Groupe Pictural (NGP), Mila expose cette fois-ci pour la première fois individuellement. C’est une rare opportunité pour elle de présenter ses combats artistiques, d’ouvrir son cœur et de mettre à nu son âme à travers des œuvres créées de juin 2018 à juin 2019. Non, elle n’a rien programmé ; les œuvres s’enchaînent tel un ruisseau qui suit son parcours ; ici tout ce qui est mémorable, fondamental, subtil, sorti de sa vie. À vous de la connaître ou de la re-connaître. Donjon de la Roche-Posay Rue Duguesclin 86270 La Roche-Posay 86270 La Roche-Posay Vienne

00 33 5 49 19 13 00 https://www.larocheposay-tourisme.com/donjon lundi 1er juillet 2019 – 15h00 à 19h00

mardi 2 juillet 2019 – 15h00 à 21h00

mercredi 3 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

jeudi 4 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

vendredi 5 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

samedi 6 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

dimanche 7 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

lundi 8 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

mardi 9 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

mercredi 10 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

jeudi 11 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

vendredi 12 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

samedi 13 juillet 2019 – 15h00 à 19h00

dimanche 14 juillet 2019 – 15h00 à 19h00 © Mila Andrieux ©Charlotte Andrieux

Détails Heure : 15:00 - 19:00 Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Donjon de la Roche-Posay Adresse Rue Duguesclin 86270 La Roche-Posay Ville La Roche-Posay lieuville Donjon de la Roche-Posay La Roche-Posay Departement Vienne

Donjon de la Roche-Posay La Roche-Posay Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-posay/

Exposition “Combats” de Mila au Donjon de la Roche-Posay Donjon de la Roche-Posay 2019-07-01 was last modified: by Exposition “Combats” de Mila au Donjon de la Roche-Posay Donjon de la Roche-Posay Donjon de la Roche-Posay 1 juillet 2019 15:00 Donjon de la Roche-Posay La Roche-Posay La Roche-Posay

La Roche-Posay Vienne