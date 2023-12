MARCHÉ DE NOËL – LA ROCHE-NEUVILLE La Roche-Neuville, 1 décembre 2023, La Roche-Neuville.

La Roche-Neuville,Mayenne

Rendez-vous le 1er décembre pour le marché de Noel à la Roche-Neuville !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire



See you on December 1st for the Roche-Neuville Christmas market!

Nos vemos el 1 de diciembre en el mercado navideño de La Roche-Neuville

Wir sehen uns am 1. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in La Roche-Neuville!

