Voyage sonore Yourte La Roche-Morey, vendredi 9 février 2024.

Voyage sonore Yourte La Roche-Morey Haute-Saône

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

Anthony Boko est un musicien franco-mauricien multi-instrumentaliste spécialisé dans les voyages sonores.

Depuis plus de 10 ans, il nourrit sa passion en s’inspirant des sonorités du monde entier et maîtrise bon nombre d’instruments traditionnels qu’il joue ensemble afin d’offrir une expérience musicale unique.

Ainsi la symbiose musicale qu’il propose allie le didgeridoo, les bols chantants, le gong et les percussions, un mélange qui invite au voyage !

Sur inscription.

Yourte 14 Rue Saint Antoine

La Roche-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté brigitte.guyon2@wanadoo.fr



