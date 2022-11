SPEAKEASY ROC’H MELEN DE FAFA La Roche Jaune Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche Jaune

SPEAKEASY ROC’H MELEN DE FAFA, 25 novembre 2022 20:00, La Roche Jaune. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Jazz swing des années 30/40 avec humour et fantaisie !

Compos et reprises de chansons drôles et farfelues… Une soirée Swing Burlesque ! https://speakeasyjazzy.wixsite.com/jazz https://www.facebook.com/speakeasy.jazz.1 ROC’H MELEN DE FAFA 31 rue du Centre – La roche Jaune – 22220 PLOUGUIEL 22220 La Roche Jaune Côtes-d’Armor vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h30

