Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Frankenstein ou le Prométhée moderne » de la compagnie La Générale Électrique. Dimanche 12 novembre, 17h00 1

On vous a menti !

La créature du Dr Frankenstein parle.

Elle ne porte pas de nom, elle n’a pas d’identité, elle est au banc de l’humanité, mais elle parle !

Elle est douée de raison, et a un discours élaboré, sensé, émouvant.

Elle semble nous poser une question :

« Qui est le monstre et qui est le plus humain dans cette histoire ? »

C’est cette question et le trouble lié à la réponse qui sera l’endroit de recherche de ce projet au travers des différents thèmes de la paternité, l’étrange étrangeté, aller au bout de ses rêves, une nature bouleversée, une nouvelle espèce.

Durée : 1h

A partir de 10 ans

Château de la Roche-Guyon 1 rue de l’audience 95780 roche guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise