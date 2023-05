Spectacle « Fantôme, soulèvement poétique pour place publique » Château de la Roche-Guyon, 8 juillet 2023 22:00, La Roche-Guyon.

Un ciné-concert à grande échelle dans la cour d’honneur du Château de La Roche-Guyon ! Samedi 8 juillet, 22h00 1

Veillée fantastique : 1 soirée / 2 spectacles.

• 19h30 : Paysage intérieur – Babel habile

• Pique-nique partagé

• 22h : Fantôme, soulèvement poétique pour place publique

Après Avion Papier, accueilli en 2019, Arthur Delaval revient un ciné-concert à grande échelle. On y suit un enfant qui s’invente un monde parallèle pour fuir la réalité et la violence qui l’entoure suite à une révolte populaire. Par le biais d’un dessin animé projeté sur la scénographie et les façades du château, et guidé par deux musiciens-conteurs, le public est immergé dans un univers onirique et sensible. L’imaginaire envahit l’espace…

Château de la Roche-Guyon 1 rue de l’audience 95780 roche guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise