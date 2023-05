Spectacle « Paysage intérieur – Babel habile » Château de la Roche-Guyon, 8 juillet 2023 19:30, La Roche-Guyon.

Un concert plastique déconcertant qui se joue de l’apparition du langage ! Samedi 8 juillet, 19h30 1

Veillée fantastique : 1 soirée / 2 spectacles.

• 19h30 : Paysage intérieur – Babel habile

• Pique-nique partagé

• 22h : Fantôme, soulèvement poétique pour place publique

D’où vient le langage ? Pourquoi l’homme s’est-il mis à parler ? Pourquoi a-t-on besoin de nommer les choses ? Qu’est-ce qui existe juste avant le mot ?

Après l’origine du monde et la création de l’Homme, ce troisième épisode de la série Paysage Intérieur s’intéresse à l’apparition du langage. Sous la forme d’un concert plastique déconcertant avec comme décor un théâtre de poche en caravane, Babel Habile se joue de l’apparition du langage, à partir des sons, des gestes et des images devenus universellement outils de communication. Un voyage idiomatique et visuel sur la célèbre route de la tour de Babel qui s’efforce à faire réfléchir tout en étant ludique !

Château de la Roche-Guyon 1 rue de l’audience 95780 roche guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise