La Roche en livres Montagnes de Normandie tourisme Flers, vendredi 27 septembre 2024.

La Roche en livres 2 journées dédiées à la lecture, à la musique et aux découvertes artisitiques, avec les écrivains de l’association « Ecrivains en Suisse normande » et des auteurs-trices régionaux-ales. 28 et 29 septembre Montagnes de Normandie tourisme Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-28T00:00:00+02:00 – 2024-09-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-09-29T00:00:00+02:00 – 2024-09-29T23:59:00+02:00

Montagnes de Normandie tourisme 4 Pl. du Dr Vayssières, 61100 Flers Flers 61100 Orne Normandie

Lecture Musique