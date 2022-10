Au nom de la Rouvre ! La Roche d’Oëtre, 15 octobre 2022, Saint-Philbert-sur-Orne.

Au nom de la Rouvre ! 15 et 16 octobre La Roche d’Oëtre

Le territoire de la Rouvre face au changement climatique – Restitution de la résidence d’architectes

La Roche d'Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie

En ce weekend de Journées Nationales de l’Architecture, la résidence de Camille de Gaulmyn et Boris Fillon dans les Gorges de la Rouvre touche déjà à son terme ! Au fil des 6 semaines qu’ils ont passées sur le territoire, de mai à octobre 2022, ils ont fait émerger des récits collectifs pour des futurs possibles, nourris par les rencontres, les explorations et les ateliers de cartographie participative qu’ils ont menés. Samedi 15 et dimanche 16 octobre, découvrez la restitution de ce travail, les cartes et récits issus de leur démarche à l’occasion d’une journée et soirée conviviales et festives.

Voir le programme détaillé :

https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/Journal-de-residence-no11-Invitation-pour-l-evenement-final-de-la-residence.html



Camille de Gaulmyn et Boris Fillon