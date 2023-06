Séjour sport/nature à la montagne la roche des fées La Bourboule, 17 juillet 2023, La Bourboule.

Séjour sport/nature à la montagne 17 et 21 juillet la roche des fées entre 20 et 60 euros

Un séjour, un label

Cette année encore le dispositif « colos apprenantes » est soutenu par l’Etat ainsi que les services de la Caisses des Allocations Familiales.

Ce label permet aux structures de réduire les coûts de séjour pour les familles et de rendre ces actions accessibles au plus grand nombre sans contrainte financière.

Ayant obtenu le label colo apprenante en juillet 2022, nous souhaitons réitérer cette fabuleuse expérience qui nous permet de proposer des séjours de qualité, avec des activités que l’on ne pourrait mettre en place en dehors et surtout s’adresser à tous les enfants, de tous les milieux sociaux.

Son obtention l’an passé nous a permis d’emmener tous les enfants qui le désiraient en séjour à Lathus Saint Rémy. A l’annonce de l’obtention, les familles étaient ravies et soulagées car les dépenses en matière de séjour pèsent lourd dans certains budgets, tout comme les frais relatifs aux journées d’Alsh. C’est une réalité de terrain ; les familles revoient leurs modes d’inscriptions, surtout lorsque le foyer est composé de plusieurs enfants. Les fratries ne doivent pas être laissées de côté et c’est à nous de faire en sorte de rendre nos actions accessibles.

Certaines familles peuvent bénéficier des Pass vacances de la CAF, ce qui permet de réduire les coûts à hauteur de 90 euros pour un séjour de 5 jours, mais avec un reste à charge souvent trop important quand même pour les familles. D’autres dans la tranche supérieure en matière de quotient familial, ne peuvent bénéficier de cette aide, ce qui implique un prix de séjour plein. Mais grâce à l’aide de la CAF, en séjour colo apprenante les pass vacances sont revus à la hausse pour atteindre un plafond de 1200 euros de QF. Un réel coup de pouce pour les familles et nous, structures porteuses de projets.

Nous avons un réel souhait de mener une politique sociale durant nos séjours et ne plus seulement les rendre accessibles aux familles les plus aisées. Tout le monde doit pouvoir partir, apprendre et être sur le même pied d’égalité en matière d’éducation populaire ou nationale.

En accord avec nos élus locaux, nous souhaitons cette année renouveler l’expérience et aller au bout de ce projet qui nous tient à cœur.

L’an passé 16 jeunes ont bénéficié de ce type de séjour, avec des activités axées sur le sport à Lathus Saint Rémy, durant cinq jours et quatre nuits.

Ce nouveau projet doit permettre au groupe de jeunes qui partira, de découvrir la vie en collectivité et les règles que cela impose durant 5 jours et 4 nuits ; de pratiquer de nouvelles activités sportives en milieu naturel : orpaillage, cani-rando, escalade, biathlon laser, VTT, randonnée, découverte des marmottes au Puy de Chambourguet; de gagner en autonomie et gérer ses affaires, le rangement et nettoyage de ses espaces ; s’inscrire dans une démarche éco-citoyenne en respectant le lieu d’accueil et les différents espaces naturels et extérieurs où nous serons amenés à évoluer. Au-delà de l’aspect technique c’est aussi le côté humain qui sera au cœur de notre démarche. L’équipe mettra tout en œuvre afin que les enfants se sentent à l’aise, puissent communiquer librement et donner leur avis, partager leurs ressentis, leurs doutes, leurs joies. L’équipe doit faire preuve d’une grande capacité d’écoute et de bienveillance ; partir en colonie est parfois une première pour les enfants. A nous d’être à leurs côtés pour les guider, rassurer et encourager dans leur évolution quotidienne.

La notion de groupe et d’unité prend tout son sens en séjour. Les plus grands, accompagnant les plus petits, les aidant les rassurant.

Dans la cadre de la demande de labellisation, un dossier papier est à remplir ainsi qu’une demande en ligne sur le site « openagenda ». Si le label est accordé la publication de notre colo se fait en ligne et est visible de tous.

Cet été nous souhaitons partir avec un groupe de 16 enfants de 7 à 11 ans sur un séjour sport/nature à la Bourboule. Nous voulons faire de ce séjour une « colo apprenante » afin de le rendre accessible au plus grand nombre, de promouvoir la découverte d’activités physiques et sportives, tout en favorisant la vie de groupe et en collectivité. Nous souhaitons aussi faire découvrir la montagne l’été aux enfants. Habitués à participer à des séjours hiver dans cette région, nous voulons vraiment leur montre les richesses de la montagne différemment ; les sports que nous pouvons y pratiquer à la belle saison, découvrir la faune et la flore, sensibiliser notre groupe à la protection de l’environnement et de ses écosystèmes.

Nous serons hébergés à Fairy Expérience Hostel by La Roche des Fées, 110 Rte de Saint-Sauvés, 63150 La Bourboule, durant cinq jours et quatre nuits en pension complète. Le lieu d’hébergement se situe à proximité des activités que nous avons choisies. Nous serons encadrés par les moniteurs d’« Auvergnattitude » durant tous nos ateliers, basés à Murat-Le-Quaire.

Cette année encore nous avons envie de faire voyager les enfants dans un lieu qu’ils ne connaissent pas sous cet angle, de leur faire découvrir des sensations et activités : escalade en milieu naturel, rencontre avec les marmottes dans leur milieu naturel et dans le plus grand respect, orpaillage mais aussi des choses qu’ils connaissent et plébiscitent comme le vtt avec une initiation ciblée sur découverte de la pratique et perfectionnement dans le pilotage grâce à des ateliers de maniabilité.

Ce séjour doit aussi répondre à une réalité qui touche de nombreuses familles, partir en vacances n’est pas accessible et donné à tous. A travers notre démarche nous voulons accompagner les enfants vers une démarche de loisirs et de plaisir à moindre coût malgré des activités de qualité et différentes chaque jour. Une participation symbolique sera demandée aux familles. Lors d’échanges avec nos partenaires (DSDEN, CAF) et nos élus, nous nous sommes rendus compte que la gratuité est souvent synonyme de désintéressement pour certains (au niveau des règlements notamment et de leur respect).Les familles sont ainsi responsabilisées et partie prenante du projet.

Les tarifs proposés seront définis en fonction de la subvention accordée si toutefois notre demande de label est acceptée.

Ils seront votés par le Conseil Municipal.

Le camp sera à la fois synonyme de plaisir, de vie en collectivité, de partage et de découverte. Nous devrons néanmoins respecter les règles de sécurité et de vie en collectivité. Le règlement intérieur de l’Alsh s’appliquera durant le séjour (mis à part les horaires d’accueil et tarifs qui lui seront spécifiques) mais aussi celui de la structure d’accueil. Situé au cœur de la nature, une attention particulière sera portée quant aux respects de la gestion de nos déchets et ressources (électricité, eau, nourriture).

Les notions de sécurité, de respect et de vie en groupe seront quant à elles identiques. Des règles spécifiques seront également initiées par les animateurs sportifs pour chacun de leurs ateliers (respect des consignes, port d’équipements adaptées aux activités, écoute attentive et respect des règles).

Durant le séjour les téléphones portables ne seront pas autorisés (sauf pour l’équipe question de sécurité et pour être toujours joignables).

Je donnerai des nouvelles régulièrement (au moins une fois par jour), aux familles via la page Facebook (avec la publication de photos des activités de la journée notamment), via le groupe Messenger spéciale séjour (créé à chaque départ en colo avec les familles concernées). C’est un excellent outil de communication, facile d’utilisation, mobile et rapide.

Objectifs pédagogiques du séjour :

• organiser un séjour été :

• Obtenir le label « colos apprenantes » afin de réduire les restes à charge pour les familles.

• Proposer une participation symbolique d’une trentaine d’euros aux familles ayant un QF en dessous de 1200 (et entrant dans les différents points du dispositif).

• Proposer le séjour à 16 enfants de 7 à 11 ans issus de milieux sociaux variés.

• Proposer des ateliers sportifs de qualité encadrés par des moniteurs spécifiques

• Organiser différentes activités du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 à Murat-Le-Quaire : orpaillage, VTT, escalade, randonnée, cani-rando, baignade.

• Participer à des ateliers sportifs de 2h00 ou plus quotidiennement.

• Découvrir la faune et la flore locale (randonnée au Puy de Chambourguet pour essayer d’observer les marmottes dans leur milieu naturel).

• Découvrir les techniques d’orpaillage lors d’un atelier encadré sur la rivière ‘la Burande’, commune de Singles (63).

• Favoriser l’expression et la vie de groupe

• Laisser les enfants choisir leurs chambres par affinité lors de la réunion de présentation du séjour.

• Organiser un temps d’échanges quotidiens au retour des activités d’environ 10 minutes où chacun prendra la parole et fera part de ses joies, doutes, questions…temps du goûter propice à cela.

• Planifier un temps de rangement des espaces chaque jour afin de sensibiliser les enfants à la propreté, tenue des espaces, hygiène des locaux.

• Prise des repas quotidienne en grand groupe (tous les 16 + 2)

• Organiser des veillées chaque soir et 20h30 à 21h30 (libres ou guidées).

• Accompagner les jeunes sur le chemin de l’autonomie

• Faire de l’hygiène une affaire collective : douche obligatoire un à deux fois par jour au retour des activités

• Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de se brosser les dents au moins deux fois par jour

• Organiser des temps ponctuels de rangement (rangement et gestion de son linge sale, rangement de ses affaires, chambre, lit etc)

• Participer au nettoyage des espaces communs afin de rendre le lieu de vie propre et agréable pour tous

• Participer au débarrassage des repas et trier les déchets

• Permettre au groupe de vivre des temps libres en autonomie sous la surveillance d’un adulte référent

La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0784580385 alsh.ajain@hotmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T08:30:00+02:00

2023-07-21T17:30:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

sport nature