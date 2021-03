La Roche-Derrien, immersion dans une Petite Cité de Caractère au riche passé médiéval, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Roche-Jaudy.

La Roche-Derrien, immersion dans une Petite Cité de Caractère au riche passé médiéval 2021-07-08 14:30:00 – 2021-07-08 16:00:00

La Roche-Jaudy 22450 La Roche-Jaudy

Suivez Viviana, depuis la place du Pilori jusqu’au promontoire de l’ancien château fort et contemplez la très jolie vue qui vous est offerte sur la cité et la vallée du Jaudy. Revivez l’histoire de cette petite cité médiévale qui après avoir souffert des guerres de succession, a su se relever pour devenir un ville prospère abritant de nombreuses industries artisanales. Laissez-vous surprendre par les bruits d’armures et de chevaux dans l’église et par une visite enrichie de la technologie 3D

contact@cotedegranitrose.com +33 2 96 92 22 33 http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes/les-visites-historiques-et-contees/visite-guidee-de-la-roche-derrien/

