ACTIVITES A LA FERME  

Indre-et-Loire La Roche-Clermault . Découverte du métier d’éleveur de chèvres

Visite de la chèvrerie

Découverte des chèvres

Jeux et animations

Dégustation d’une sélection de fromages.

fromagerie@levazereau.fr +33 2 47 93 18 89 http://levazereau.fr/

