Soirée dansante à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais, 10 février 2024, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Samedi 10 février au Foyer Municipal de Saint-Michel de Rivière, Soirée Dansante organisée par Josydanse.

Renseignements et inscriptions repas : 06.80.53.90.42 ou 06.78.29.44.23.

Samedi 10 février au Foyer Municipal de Saint-Michel de Rivière, Soirée Dansante organisée par Josydanse.

Renseignements et inscriptions repas : 06.80.53.90.42 ou 06.78.29.44.23

Samedi 10 février au Foyer Municipal de Saint-Michel de Rivière, Soirée Dansante organisée par Josydanse.

Renseignements et inscriptions repas : 06.80.53.90.42 ou 06.78.29.44.23

.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Val de Dronne