Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais Catégories d’Évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais, 3 février 2024, La Roche-Chalais. La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03 Samedi 03 février à Saint-Michel de Rivière (salle des fêtes)

Soirée Chandeleur organisée par l’association SAMIRI à 19h

Renseignements : 05.53.92.47.00.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Catégories d'Évènement: Dordogne, LA ROCHE CHALAIS

