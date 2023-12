Conférence théâtralisée « Paris en jeux » à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 26 janvier 2024, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26

Vendredi 26 janvier à 18h Conférence théâtralisée « Paris en Jeux » en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS, à la salle de spectacle de La Roche-Chalais. Animation Gratuite et organisée par la municipalité de La Roche-Chalais..

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Val de Dronne