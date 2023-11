Ballet « Casse-noisettes » à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 1 janvier 2024, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Jeudi 1er janvier à La Roche-Chalais — Cinéma le Club

Ballet: Casse-noisettes à 17H00 .

Renseignements : 06.22.61.55.27 / leclub.cinema@wanadoo.fr.

2024-01-01 fin : 2024-01-01 . .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, January 1 in La Roche-Chalais ? Cinéma le Club

Ballet: The Nutcracker at 5.00 pm.

Information : 06.22.61.55.27 / leclub.cinema@wanadoo.fr

Jueves 1 de enero en La Roche-Chalais ? Cinéma le Club

Ballet: El Cascanueces a las 17.00 h.

Información: 06.22.61.55.27 / leclub.cinema@wanadoo.fr

Donnerstag, 1. Januar in La Roche-Chalais ? Kino le Club

Ballett: Der Nussknacker um 17:00 Uhr.

Informationen: 06.22.61.55.27 / leclub.cinema@wanadoo.fr

Mise à jour le 2023-11-21 par Val de Dronne