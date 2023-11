Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 6 décembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Bibliothèque, rue de l’Apre-Côte.

Cercle des lecteurs à 15h. Venez partager vos lectures, vos films ou autre. Échange convivial sur la culture.

Gratuit.

Renseignements : 05.53.90.67.90– mediatheque@larochechalais.fr.

2023-12-06

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Library, rue de l’Apre-Côte.

Readers’ Circle at 3pm. Come and share your readings, films and more. Friendly cultural exchange.

Free admission.

Information: 05.53.90.67.90? mediatheque@larochechalais.fr

Biblioteca, rue de l’Apre-Côte.

Círculo de lectores a las 15.00 h. Venga a compartir sus lecturas, sus películas o cualquier otra cosa. Un intercambio cultural amistoso.

Entrada gratuita.

Información: 05.53.90.67.90? mediatheque@larochechalais.fr

Bibliothek, rue de l’Apre-Côte.

Lesezirkel um 15 Uhr. Kommen Sie und tauschen Sie sich über Ihre Lektüre, Filme oder anderes aus. Geselliger Austausch über Kultur.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen: 05.53.90.67.90? mediatheque@larochechalais.fr

