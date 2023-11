Ballet Don Quichotte à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 3 décembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Dimanche 3 Décembre à 17h Ballet Don Quichotte au cinéma le Club de La Roche-Chalais..

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday December 3 at 5pm Ballet Don Quichotte at Le Club cinema in La Roche-Chalais.

Domingo 3 de diciembre a las 17.00 h Ballet Don Quichotte en el cine Club de La Roche-Chalais.

Sonntag, den 3. Dezember um 17 Uhr Ballett Don Quixote im Kino le Club in La Roche-Chalais.

