Marché de Noël à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 2 décembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Samedi 02 décembre à La Roche-Chalais (salle de spectacle)

Marché de Noël de 08h à 12h, organisé par l’amicale Laïque (balade en calèche, présence du Père Noël, chocolat chaud, stand de maquillage…)

Renseignements: 05.53.92.47.00.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, December 02 at La Roche-Chalais (salle de spectacle)

Christmas market from 08h to 12h, organized by the Amicale Laïque (horse-drawn carriage ride, Santa Claus, hot chocolate, face-painting stand?)

Information: 05.53.92.47.00

Sábado 2 de diciembre en La Roche-Chalais (sala de espectáculos)

Mercado de Navidad de 8.00 a 12.00 h, organizado por la Amicale Laïque (paseo en coche de caballos, Papá Noel, chocolate caliente, puesto de pintura de caras, etc.)

Información: 05.53.92.47.00

Samstag, den 02. Dezember in La Roche-Chalais (Veranstaltungssaal)

Weihnachtsmarkt von 08:00 bis 12:00 Uhr, organisiert von der Amicale Laïque (Kutschfahrt, Weihnachtsmann, heiße Schokolade, Schminkstand usw.)

Informationen: 05.53.92.47.00

